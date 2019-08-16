ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قراصنة يخطفون 8 من طاقم سفينة ألمانية قبالة سواحل الكاميرون

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 11:34 م
اختطاف 8 من طاقم
اختطاف 8 من طاقم سفينة المانية
رويترز
قالت شركة ألمانية اليوم الجمعة إن قراصنة خطفوا 8 من طاقم سفينة مملوكة لها في غارة قبالة ساحل الكاميرون.

وذكرت شركة إم.سي شيفات التي مقرها هامبورج في بيان على موقعها الالكتروني أنها شكلت فريق طوارئ وتتعاون مع السلطات المحلية في الكاميرون لمواجهة آثار الحادث الذي وقع في وقت متأخر الأربعاء.

وأضافت الشركة أن السفينة مارمالياتا كان عليها طاقم من 12 فردا وقت الحادث.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنقرة ترفض كشف التفاصيل .. اختطاف 10 بحارة أتراك قبالة سواحل نيجيريا

موسكو: قراصنة يختطفون طاقم سفينة بينهم 3 روس قبالة سواحل الكاميرون

قراصنة يختطفون 8 بحارة بينهم 3 روس

ترشيحاتنا

صبري المنياوي يكشف حقيقة انضمام نجم الاهلي للاسماعيلي.. فيديو

احنا رجعنا لوضعنا.. احمد عز يقصف جبهة منافسيه سينمائيا

بعد هدم السور.. هل يتحول قصر البارون الى فندق.. الاثار تكشف مفاجأة..صور

الارصاد: غدا سقوط امطار وانخفاض درجات الحرارة فى القاهرة.. وطقس الصعيد نار

تحسن الحالة الصحية لـ طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري

مات يوم عيد ميلاده.. قصة ممدوح فرج المصارع الذي هزم هركليز وهوجان

اسعار السجائر اليوم الجمعة فى مصر بعد ارتفاعها.. تعرف عليها

كشفت حقيقة خلافاتهما.. لينا احمد الفيشاوي تحرج والدها على انستجرام

الجدة تحكي.. صدى البلد ينفرد بنشر التفاصيل الكاملة لأزمة احمد الفيشاوي مع ابنته لينا

انتي شبه روبي.. ياسمين عبد العزيز فى صورة جريئة ومثيرة للجدل

بملابس الزفاف.. عروسان داخل محكمة الاقصر والسبب صادم ..صور

الارصاد: غدا سقوط امطار وانخفاض درجات الحرارة فى القاهرة.. وطقس الصعيد نار

احنا رجعنا لوضعنا.. احمد عز يقصف جبهة منافسيه سينمائيا

خناقة في مارينا .. مصيفون يدخلون في مشاجرة عنيفة .. فيديو صادم

مرتضى منصور: خالد بوطيب لا يستخدم السحر مثل وليد أزارو لتسجيل أهداف

تخل بمبدأ تكافؤ الفرص.. بيراميدز يستنكر تصريحات اتحاد الكرة عن الحكام الأجانب

مفاجأة فى نهاية اليوم الثانى من فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك التكميلية

اخبار الرياضة.. الزمالك يفوز بسباعية.. مفاجآت فى قائمة الاهلى.. وبرشلونة يخسر فى الافتتاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت ومايوهات وفساتين سهرة.. 20 صورة لإطلالة النجمات في عيد الأضحى

طبخات سورية سهلة وسريعة للغداء .. 6 أكلات شهية أغربها فتة البامية والمقلقل

بمجوهرات فخمة وفستان راق.. يارا تتألق فى لبنان