قراصنة يخطفون 8 من طاقم سفينة ألمانية قبالة سواحل الكاميرون

قالت شركة ألمانية اليوم الجمعة إن قراصنة خطفوا 8 من طاقم سفينة مملوكة لها في غارة قبالة ساحل الكاميرون.



وذكرت شركة إم.سي شيفات التي مقرها هامبورج في بيان على موقعها الالكتروني أنها شكلت فريق طوارئ وتتعاون مع السلطات المحلية في الكاميرون لمواجهة آثار الحادث الذي وقع في وقت متأخر الأربعاء.



وأضافت الشركة أن السفينة مارمالياتا كان عليها طاقم من 12 فردا وقت الحادث.