مي كساب تحتفل بعيد زواجها بطريقة رومانسية.. شاهد

احتفلت النجمة مى كساب بعيد زواجهما على موقع إنستجرام ونشرت عدد من الصور مع زوجها وعلقت: كل عيد جواز وإنت حبييي عدو ٥ سنين بحلوهم ومرهم المهم عدو علي خير 😎😎😎 عقبال المؤبد يا حلو إنت يا أبو العيال ربنا يخليك لينا ويحفظك من كل شر بحبك ❤️😘 @mohamed.oka_officialحصدت الفنانة مي كساب، 400 ألف مشاهدة بأحدث كليباتها «البنية»، الذي طرحته عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، 9 أغسطس الماضي، وهو ضمن ألبومها الجديد «أنا لسة هنا» المنتظر طرحه قريبًا.وظهرت مى كساب في الفيديو كليب بالملابس النوبية، لتتماشى مع كلمات ولحن وطبيعة الكليب الذي تم تصويره في النوبة، ونيل أسوان، وعلى رقصات وفلكلور من أسواني.كليب «البُنيه» لـ مى كساب، من كلمات: احمد مرزوق، الحان: اورتيجا، توزيع: اوكا، كورال نوبي: ستونه وفرقتها، تسجيل: جورج يعقوب، أورج: أندرو الحاوى، هارموني: ساهر، ميكس وماستر: inkyz.