شاهد .. صاحب المطعم السوري في واقعة الإساءة يعتتذر لجميع المصريين

اعتذر صلاح طحاوي مالك مطعم عروس دمشق، وصاحب واقعة الإساءة لسيدة تقطن بالطابق العلوي فوق المطعم بالإسكندرية.





وقال الطحاوي، خلال مقطع فيديو بثة عبر صفحته على الفيس بوك:إنه يعتذر لكل إنسان مصري عما بدر منه، وأنه حريص كل الحرص على تقديم الاعتذار للمصريين.





وأوضح الطحاوي، أن بنات السيدة السكندرية، هن من أسأن إليه، وفي المقابل رد عليهن، قائلا: "أنا عايز راجل أتكلم معاه"، مشيرًا الى أنه حين

طلب منها التحدث إلى رجل، فإنه لا يقلل من قيمة أي امرأة مصرية ولكن وفقا للعادات والتقاليد العربية، يرغب الرجل في التفاوض مع رجل مثله.





وكان قد وجه وزير التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للعلوم والمعرفة والتعليم والمتحدث الرسمي باسم الوزارة بالتواصل مع المُسنة التي استغاثت بالرئيس عبدالفتاح السيسي، في فيديو بثته نجلتها شيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، لتضررها وأسرتها من صاحب سلسلة مطاعم مأكولات بمنطقة العصافرة بالمنتزه ثان.





وطالب الوزير من المتحدث الرسمي للوزارة إطلاع السيدة بكافة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية، والتأكيد على توجيه الوزير لقطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالاستمرار في المتابعة والتواصل أولًا بأول مع السيدة المسنة ومسئولي المحافظة لمتابعة التطورات.





وأكد أن أبواب الوزارة مفتوحة وكافة أجهزتها علي استعداد مستمر لتلقي اَي شكاوي للمواطنين والعمل علي سرعة حلها تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بالاهتمام بشكاوي المواطنين في كافة المحافظات وسرعة الاستجابة لها لتحقيق رضا المواطنين .





وعلى الفور أجرى الدكتور خالد قاسم، اتصالا مع ابنتة السيدة وتدعي شيرين والتي قامت ببث الفيديو لوالدتها، حيث شرح لها كافة التطورات التي حدثت عقب نشر استغاثة والدتها، والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها ضد المطعم واللجنة التي تم تشكيلها بمشاركة الأمن الصناعي وشرطة المرافق ومديرية الشؤون الصحية ومديرية التموين لمعاينة المطعم ومراجعة تراخيصه، وما تم من غلق وتشميع للمحلات والمخزنين ملك صاحب المطعم.





وقدمت نجلة السيدة الشكر لوزير التنمية المحلية وكافة الاجهزة المعنية بالمحافظة لسرعة الاستجابة لاستغاثة والدتها.





وأكدت أن والدتها تركت المنزل منذ أيام لقضاء إجازة العيد مع أحد أبنائها ولم تستطيع التواجد والعيش به خلال الأيام الماضية بسبب درجة الحرارة المرتفعة والروائح والإزعاج والضوضاء التي يتسبب فيها المطعم لوالدتها ولسكان العقار والمنطقة بالكامل بالإضافة إلى إعاقة المطعم لحركة المرور خاصة في أوقات المساء.





وطالب المتحدث الرسمي للوزارة من ابنة السيدة بالاتصال بوالدتها وعودتها لتعيش حياتها بصورة طبيعية في مسكنها خاصة بعد ازالة الشكوى، وأنه سيعاود الاتصال للاطمئنان على والدتها عقب عودتها إلى منزلها بالفعل خلال الساعات القادمة.