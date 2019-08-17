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تعليم

جامعة المنصورة ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم

السبت 17/أغسطس/2019 - 11:53 ص
بتصنيف شنغهاي
بتصنيف شنغهاي
همت الحسينى
أعلن تصنيف شنغهاي الصيني التصنيف الدولي لأفضل الجامعات عالميا لعام 2019 م حصول جامعة المنصورة على الترتيب 801-900 لأفضل 1000 جامعة على مستوى العالم .


كما حققت الترتيب الرابع محليا على مستوى الجامعات المصرية بعد جامعة القاهرة في المركز الأول ، والتي دخلت ضمن المراكز (٣٠١- ٤٠٠)، وجامعة عين شمس، والتي دخلت ضمن الترتيب من (٧٠١- ٨٠٠)، وجامعة الإسكندرية، التي حققت تصنيف ما بين (٧٠١- ٨٠٠)، وجامعة المنصورة في المركز الرابع و التي حققت تصنيف ما بين (٨٠١– ٩٠٠).

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ان الجامعه حافظت على ترتيبها للعام الثاني في الترتيب (٨٠١– ٩٠٠).خلال نتائج التصنيف لعام 2019 م حيث احتلت الجامعة نفس الترتيب العام الماضي 2018 م ، مشيرا إلى أن ظهور الجامعة في تصنيف شنغهاي يأتي نتيجة جهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين واهتمام الجامعة بتطوير منظومة البحث العلمي والاهتمام بالباحثين والنشر الدولي وزيادة حوافز النشر الدولي لتشجيع الباحثين والعلماء على المضي قدمًا فى النشر الدولي للأبحاث العلمية التطبيقية والتي تخدم المجتمع فى العديد من التخصصات .

وأضاف أن تصنيف شنغهاي من أقوى التصنيفات العالمية للجامعات حيث يعتمد التصنيف على عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليا في مجلات علمية مرموقة، مع عدد الأبحاث العلمية التي تم الاستشهاد بها والرجوع إليها كمرجع علمي، علاوة على عدد الحاصلين على جوائز نوبل من خريجيها وأساتذتها، والسمعة الدولية.

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