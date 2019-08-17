ماذا أفعل حين تدركني الصلاة وأنا خارج المنزل؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه تقول صاحبته (ماذا أفعل حين تدركني الصلاة وأنا خارج المنزل؟).



وأوضح الورداني، خلال فتوى مسجلة له، عبر موقع "يوتيوب"، قائلًا: لو أنكِ متوافر فيكِ شروط الصلاة من ستر جميع البدن إلا الوجه والكفين فصلى وإن شاء الله صلاتك تكون مقبولة.



وأشار إلى أنه إذا كانت المرأة ترتدي بنطلونًا وتريد أن تصلى به فلا مانع ولكن يجب أن يكون ساترًا للعورة.



وتابع: فإذا ارتدت المرأة بنطلونًا وصلت به أمام محارمها وكان ساترًا لمحل العورة التي يجب تغطيتها فى الصلاة فتصح صلاتها.