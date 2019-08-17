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رياضة

لإيقاف انتخابات الزمالك .. هاني العتال يرفع دعوى قضائية ضد وزير الرياضة

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:40 م
هاني العتال نائب
هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك
القسم الرياضي
أقام هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الشباب والرياضة ، ومديرية الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي لنادي الزمالك.

وطالب العتال في دعوته بإيقاف انتخابات الزمالك التكميلية المقبلة، التي أعلن عنها مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض .

ومن المقرر أن تقام الانتخابات أيام 5 و6 و7 من شهر سبتمبر المقبل، حيث بدأ النادي في تلقي طلبات الراغبين في الترشح يوم الخميس الماضي، على أن يغلق باب التقدم اليوم السبت.

وتقدم حتى الآن أربعة مرشحين بأوراقهم، هم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على مقعد أمين الصندوق، وأحمد مرتضى عضو مجلس إدارة النادي الأبيض السابق، وحمادة أنور المدير الإداري السابق لفريق الكرة الأول بالزمالك، وأحمد عادل عبدالفتاح نجم كرة السلة السابق بالنادي، على مقاعد العضوية.

وتجرى الانتخابات التكميلية لمجلس إدارة الزمالك، على أربعة مقاعد منها واحد بمنصب أمين صندوق، وثلاثة مقاعد على عضوية مجلس الإدارة.

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