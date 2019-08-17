بورنموث يضرب شباك أستون فيلا تريزيجيه بـ هدفين

حقق فريق بورنموث فوزا بهدفين لهدف، على مضيفه أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه، لاعبي المنتخب الوطني على ملعب "فيلا بارك"، ضمن فعاليات الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي الممتاز.



يشارك الثنائي المصري، في المباراة منذ البداية، وافتتح جوشوا كينج، التسجيل للضيوف في الدقيقة 2 من ضربة جزاء، وأحرز هاري ويلسون، الهدف الثاني لبورنموث في الدقيقة 12.



وقلص دوجلاس لويز سواريس النتيجة لـ أستون فيلا في الدقيقة 71 لكن الهدف لم يكن كافيًا لتحقيق الثلاث نقاط.



وبهذ الفوز رفع بورنموث رصيده لـ 4 نقاط في المركز الرابع بينما تجمد رصيد أستون فيلا بلا نقاط في المركز الـ 16.

