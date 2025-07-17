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خطوات تصويت المصريين المقيمين في الخارج خلال انتخابات مجلس الشيوخ
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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

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خطوات تصويت المصريين المقيمين في الخارج خلال انتخابات مجلس الشيوخ

أول أغسطس.. تعرف على خطوات تصويت المصريين المقيمين في الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ
أول أغسطس.. تعرف على خطوات تصويت المصريين المقيمين في الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ
إسلام دياب

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يومي الأول والثاني من أغسطس 2025 لتصويت المصريين المقيمين في الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ، علي ان تبدأ أول لجان للمصريين بالخارج في سفارة نيوزلاندا وفقًا للفرق الزمني المحدد بين الدول، تكون ولاية كاليفورنيا بأمريكا آخر اللجان التي تغلق أبواب التصويت فيها.

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الأحد المقبل الموافق 20 يوليو 2025، آخر موعد لتنازل المتقدمين للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ، على أن يتم نشر التنازلات يوم الاثنين المقبل الموافق 21 يوليو 2025، بصحيفتي الأخبار والجمهورية.

وتبدأ الدعاية الانتخابية للمترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، غدًا الجمعة 18 يوليو 2025، بعد إعلان القائمة النهائية للمترشحين غدًا.

ويصوت المصريين في الخارج طبقا لقرار الهيئة على الأتى:

لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، متى كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.

يكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

ونشر موقع صدى البلد القائمة المبدئية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات للمترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، الجمعة الماضية.

وعلى جانب آخر، قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة بدأت بالفعل في توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات، من خلال تنظيم لقاءات موسعة في المدارس، ومراكز الشباب، ومع الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدًا أن نشر ثقافة المشاركة مسؤولية وطنية، وأن بلوغ أقصى درجات التوعية هو أحد المرتكزات الأساسية لعمل الهيئة.

وكشف أحمد بنداري، أن الهيئة أطلقت تطبيقًا إلكترونيًا يتيح للناخبين الاستعلام عن بياناتهم الانتخابية ومعرفة المركز الانتخابي المخصص لهم، كما تم فتح الباب أمام تعديل المركز الانتخابي واختيار أقرب مقر لسكن الناخب، سواء له أو لأفراد أسرته، بحيث يصوت الجميع في مركز انتخابي واحد.

وأوضح أحمد بنداري، أن الهيئة تلقت 2774 طلبًا لتعديل أو توحيد المراكز الانتخابية، قبل غلق باب التعديل مؤخرًا، في خطوة تهدف لتسهيل إجراءات المشاركة وتعزيز الإقبال على صناديق الاقتراع، إلا أنه تم إغلاق هذه الميزة اليوم للبدء في إعداد كشوف الناخبين بشكل نهائي.

الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ انتخابات المصريين المقيمين في الخارج

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