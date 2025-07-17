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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ارتفاع شديد في درجات الحرارة .. هؤلاء ممنوعون من الخروج

درجات الحرارة
درجات الحرارة
عبدالصمد ماهر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة علي كافة الانحاء خلال فترات النهار مع ارتفاع نسبي الرطوبة خلال فترات الليل .

 ومن جانبها  طالبت وزارة الصحة المواطنين، وخاصة المسنين والأطفال تجنب التعرض إلى أشعة الشمس لفترات طويلة وتفادى الخروج فى أوقات الذروة، وذلك فى اطار الإجراءات الوقائية اللازمة فى ضوء الأرتفاع المسجل فى درجات الحرارة  خلال فصل الصيف، تجنبا للإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحرارى.

 نصائح الصحة 

وأوضحت الوزارة ، أنه فى حالة ضرورة الخروج يجب الحرص على المشي في الظلّ وارتداء قبّعة على الرّأس و شرب الماء والعصائر الطبيعية، وتفادي المشروبات المنبّهة أو المشروبات التي تحتوي على السكريّات وضرورة تناول الوجبات بصفة عادية حفاظا على الأملاح المعدنية بالجسم أما بالنسبة للمسنّين يجب الحرص على البقاء بالمنزل في الغرف الأكثر برودة مع إغلاق الستائر نهارا وفتح النوافذ ليلا

كما توصي وزارة الصحة بضرورة التوجه للطبيب عند الشعور بأيّ أعراض غير طبيعية كالتقيؤ وأوجاع الرأس وارتفاع‪ حرارة الجسم والجفاف  خاصة لدى الأطفال والمسنين‪ .

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