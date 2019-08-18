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رياضة

مدرب بيراميدز السابق يقترب من قيادة الأهلي .. فيديو

الأحد 18/أغسطس/2019 - 01:05 ص
رامون دياز
رامون دياز
حسن العمدة
كشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس الخلاف داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، حول مصير لاسارتي، المدير الفني لفريق الكرة.

وأضاف حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد: «جميع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي يرغبون في إقالة لاسارتي، باستثناء رئيس النادي الكابتن الخطيب»، متابعا: «سيد عبدالحفيظ يتفق مع الخطيب، وكذلك الكابتن طه إسماعيل».

وأشار حتحوت إلى احتمالية تولي «راموز دياز»، المدير الفني السابق لفريق نادي بيراميدز، مسؤولية الإدارة الفنية للأهلي، خاصة بعد متابعته رسميا لصفحات الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك نجله ومساعده ووكيله، متابعا: «هل ذلك مؤشرا ليكون دياز خليفة لمارتن لاسارتي؟»، لافتا إلى أن بعض الوسطاء يتحدثون منذ أسبوعين مع رامون دياز للمجيء إلى الأهلي.

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