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رياضة

البطاقة الصفراء .. رمضان صبحي ينفعل على جهاد جريشة لهذا السبب

الأحد 18/أغسطس/2019 - 04:15 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
ريهام بكير
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو انفعال رمضان صبحي لاعب الاهلي على جهاد جريشة حكم مباراة بيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر.

انفعال رمضان صبحي جاء وهو على دكة البدلاء عقب تغييره وخروجه من الملعب تعقيبا على القرارات التحكيمية التي اتخذها جريشة في اللقاء.

وأخرج الحكم الدولي جهاد جريشة البطاقة الصفراء في وجه اللاعب، مما زاد غضبه وانفعال الأخير.

وانتهت مباراة الاهلي وبيراميدز بفوز الأخير بهدف نظيف ، ليلتقي بفريق حرس الحدود في دور الـ8 يوم 28 أغسطس الجاري.

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