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السيسى يشاهد فيلما تسجيليا لأكاديمية البحث العلمي بمناسبة عيد العلم .. فيديو

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:31 ص
فيلم تسجيليا لأكاديمية
فيلم تسجيليا لأكاديمية البحث العلمي
مي محمد
يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمناسبة عيد العلم .

ووصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مركز المنارة للمؤتمرات للإحتفال بعيد العلم.

وسيكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال عددا من العلماء الحاصلين علي جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية".

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