عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري يرد على إنبي: لسنا في دورة رمضانية.. واحترموا اللوائح

صدى البلد

أكد الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، أنه ليس منطقيًا أن يعلن نادي إنبي أحقيته رسميًا بالمشاركة في الكونفدرالية، وكأنه هو المسؤول عن التنظيم الخاص بالمسابقة.

وأضاف أبو قمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن اللائحة هي القانون الذي ينظم كرة القدم المصرية، وهي التي تؤكد أحقية المصري البورسعيدي بالمشاركة في البطولة.

وأشار إلى أن ما ردده أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، بشأن أحقية ناديه بالمشاركة في الكونفدرالية، لا يُعقل على الإطلاق، ولا يليق أن يصدر بهذا الشكل، مشددًا على أن الرابطة ستحسم المتأهلين من خلال نتائج مباريات الدور الأول.

وشدد على أن ما فعله رئيس نادي إنبي لا يليق باسم الكرة المصرية، و«نصب نفسه» مسؤولًا عن تحديد المتأهل إلى الكونفدرالية، مضيفًا «يجب على نادي إنبي أن يحترم اللوائح وينتظر حتى تحسمها الجهات المسؤولة».

وواصل نائب رئيس المصري، تصريحاته «لسنا في دورة رمضانية حتى يتحدث رئيس إنبي عن المتأهل للكونفدرالية في وجود لوائح ورابطة أندية، وكان يجب أن يخرج رئيس إنبي للاعتذار عن تصريحاته وحديثه بشأن أزمة دوري 2003».

وعن أزمة إيقاف القيد، أكد أن إدارة المصري، أرهقت تمامًا من المديونيات والمشكلات المتراكمة من قبل، إذ يعكف كامل أبو علي الذي تحمل الكثير من «جيبه الخاص»، على حل الأزمة الخاصة برامي البدوي الذي لم يرتدي قميص المصري.
 

انبي المصري دورة رمضانية انبي و المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق خالد الغندور على فوز الأهلي أمام الاتحاد برباعية

بيان عاجل.. الكهرباء: تعديل جدول تخفيف الأحمال من الغد.. اعرف المواعيد الجديدة

لمدة 74 يوماً| تغيير جديد في جداول تخفيف أحمال الكهرباء.. والحكومة تزف بشرى سارة

تعديل جدول تخفيف أحمال الكهرباء بدءًا من اليوم.. اعرف المواعيد الجديدة

عكست الاتجاه.. تحرك مفاجئ بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق

هل تحصل البنت على ذهب الأم بعد وفاتها؟ دار الإفتاء ترد

عمرو الدردير يعلق على فوز الأهلي أمام الاتحاد السكندري برباعية

إعلامي يثير الجدل بعد فوز الأهلي: الباطل ينتصر

ترشيحاتنا

الداخلية البريطانية تكشف سبب تعطل أنظمة البوابات الإلكترونية في المطارات

بورصة الدواجن والبيض اليوم.. انخفاض أسعار الفراخ ومفاجأة في سعر البانية

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

ما يُقال عند العجز عن قول التشهد في الصلاة؟.. اعرف الحل الشرعي

بعد احتلال معبر رفح الفلسطيني.. هل توافق أمريكا مبدئيًا على عملية رفح؟

متلعبش مع الأسد.. تعليق ناري من شبانة بعد فوز الأهلي برباعية على الاتحاد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد مذهلة عند تناول ملعقة من العسل الأسود| تعرف عليها

بعد نجاح حفله الأخير .. تامر عاشور يوجه رسالة لجمهور الكويت

بعد تصريح "أنا بعشقه".. آخر صور جمعت بين ياسمين عبد العزيز والعوضي

منها زجاجات المياه.. أشياء احذر تركها داخل السيارة في الصيف

فيديو

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

اجتياح رفح الفلسطينية.. أول رد مصري رسمي وتحذير من سياسة حافة الهاوية

وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-