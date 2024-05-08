المصري يرد على إنبي: لسنا في دورة رمضانية.. واحترموا اللوائح

أكد الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، أنه ليس منطقيًا أن يعلن نادي إنبي أحقيته رسميًا بالمشاركة في الكونفدرالية، وكأنه هو المسؤول عن التنظيم الخاص بالمسابقة.

وأضاف أبو قمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن اللائحة هي القانون الذي ينظم كرة القدم المصرية، وهي التي تؤكد أحقية المصري البورسعيدي بالمشاركة في البطولة.

وأشار إلى أن ما ردده أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، بشأن أحقية ناديه بالمشاركة في الكونفدرالية، لا يُعقل على الإطلاق، ولا يليق أن يصدر بهذا الشكل، مشددًا على أن الرابطة ستحسم المتأهلين من خلال نتائج مباريات الدور الأول.

وشدد على أن ما فعله رئيس نادي إنبي لا يليق باسم الكرة المصرية، و«نصب نفسه» مسؤولًا عن تحديد المتأهل إلى الكونفدرالية، مضيفًا «يجب على نادي إنبي أن يحترم اللوائح وينتظر حتى تحسمها الجهات المسؤولة».

وواصل نائب رئيس المصري، تصريحاته «لسنا في دورة رمضانية حتى يتحدث رئيس إنبي عن المتأهل للكونفدرالية في وجود لوائح ورابطة أندية، وكان يجب أن يخرج رئيس إنبي للاعتذار عن تصريحاته وحديثه بشأن أزمة دوري 2003».

وعن أزمة إيقاف القيد، أكد أن إدارة المصري، أرهقت تمامًا من المديونيات والمشكلات المتراكمة من قبل، إذ يعكف كامل أبو علي الذي تحمل الكثير من «جيبه الخاص»، على حل الأزمة الخاصة برامي البدوي الذي لم يرتدي قميص المصري.

