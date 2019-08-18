طريقة عمل الكيكة .. تعرفى على 3 مذاقات مختلفة.. صور

تتفنن دائما ربة المنزل فى صنع الحلويات لأبنائها، كما أنها تسعى للحصول على نفس المذاق الذى يتم بيعه فى المحلات، لذلك نقدم لها فى سياق التقرير التالى، طريقة عمل الكيكة الاسفنجية، ومكوناتها.



المكونات

بمجرد دخولك سيدتى إلى مملكتكِ أى مطبخك، عليكي توفير بعض المكونات الأساسية لصنع الكيكة الاسفنجية، وهى:-

- 5 بيضات

- كوب ونصف من الدقيق

- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر

- ملعقة صغيرة من الفانيليا

- كوب واحد من السكر



طريقة التحضير

بعد إعداد تلك المكونات، يمكنك البدء فى طريقة التحضير، والتى تبدأ بدهن صينية بالزبدة أو الزيت، ثم نقوم برش القليل من الدقيق بهدف تجنب التصاق خليط الكيكة بالصينية، ثم يتم وضع الدقيق والباكينج باودر فى إناء ونخلطهم جيّدًا، وفى إناء آخر نضع البيض والفانيلا والبدء فى خفقهما جيدا على أن يتم إضافة السكر تدريجيًّا حتى يتم الوصول إلى قوام كثيف، وبعدها يتم سكب الدقيق ببطئ، والاستمرار فى التقليب.



وبعد الانتهاء من الخليط يتم سكبه بالصينية، ولكن لابد من التأكد من فتح اشعال الفرن على درجة حرارة 180 لتسخينها قبل وضع الصينية، وبعدها يتم ادخال الكيكة إلى الفرن لمدة 40 دقيقة، مع الحرص على عدم فتح الفرن خلال تواجد الكيكة بداخلها.



وبعد استواء الكيكة الاسفنجية، يتم تركها حتى تبرد وبعدها يمكن العمل على تزينها بالنكهة التى تريدين سواء أكانت شوكولاتة أو فانيلا أو مانجا أو فراوالة أو مكسرات.



أما إذا كنتي سيدتي من محبي التغيير وإدخال مذاقات أخرى على الوصفة الخاصة بالكيكة الاسفنجية، وتريدين إضافة مكونات أخرى كالحصول على كيكة أسفنجية بالكاكاو، سيتم الاستعانة بنفس المكونات على أن يتم إضافة نصف كوب من الكاكاو المنخول، واتباع كافة الخطوات التى تم توضيحها فى السطور السابقة.



أما عن طريقة عمل الكيكة الأسفجنية بالبرتقال، لابد من تحضير تلك المكونات الاتية:-

- 2 كوب دقيق

- 2 ملعقة بايكنج باودر

- ملعقة صغيرة فانليا

- قشر برتقال

- رشة ملح

- كوب سكر

- كوب عصير برتقال

- ثلاثة أرباع كوب من الزيت

- 3 بيضات



وفيما يخص طريق التحضير يتعين عليكى اتباع الخطوات التالية وهى:

1- دهن صينية بالزبدة أو الزيت وتغليفها بورق زبدة

2- يتم سكب الدقيق والبايكنج باودر والملح والفانيليا فى وعاء

3- وضع السكر وقشر البرتقال وعصير البرتقال والزيد والبيض فى وعاء أخر وضربه بمضرب كهربائي إلى أن يتجانس الخليط

4- بعدها يتم سكب هذا الخليط فى وعاء الدقيق على أن يتم تقليب المكونات مع بعضها البعض.

5- فتح الفرن مسبقا على حرارة 180 وبعد تسخينها يتم وضع خليطة الكيكة وتركه بها لمدة من 30 حتى 40 دقيقة وبعدها إخراج الصينية من الفرن وتبريدها وتجهيزها للتقديم