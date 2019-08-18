وثائق بريطانية.. أكبر شركة ألبان قطرية تمول تنظيم القاعدة ..فيديو

استعرضت فضائية «سكاي نيوز» تقريرًا بعنوان «قطر والإرهاب.. اتهامات وأدلة جديدة» يسرد بالصور والوثائق تورط نظام الحمدين القطري في تمويل الجماعات الإرهابية.





وعرضت فضائية «سكاي نيوز» عبر التقرير، المقال المنشور فى مجلة «ذا فيدراليست» الأمريكية، الذي تساءل عن سر الصمت الأمريكي تجاه النظام القطري، لاسيما بعد ظهور عدد من الوثائق التي تثبت تورط هذا النظام في تمويل الإرهاب الدولي، الأمر الذي يستدعي وضع قطر على قائمة الدول التي تمول الجماعات الإرهابية.





وأوضحت فضائية «سكاي نيوز» أن هناك وثائق معروضة أمام المحاكم البريطانية، تؤكد أن النظام القطري متورط في تمويل تنظيم القاعدة، من خلال أكبر شركة قطرية للألبان ومنتجاتها.



