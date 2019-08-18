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الأزهر يدين التفجير الإرهابي لـ حفل زفاف بالعاصمة الأفغانية

الأحد 18/أغسطس/2019 - 05:01 م
شيخ الأزهر الشريف
شيخ الأزهر الشريف
محمد شحتة
دانَ الأزهر الشريف بأشد العبارات، التفجير الإرهابي الذي استهدف حفل زفاف غرب العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأحد، ما أسفر عن مقتل ٦٣ على الأقل وإصابة أكثر من ١٨٣ شخصًا بينهم أطفال ونساء.

وأكد الأزهر الشريف أنَّ استهداف الأبرياء عمل ترفضه جميع الأديان والشرائع السماوية، مطالبًا المجتمع الدولي بتضافر الجهود لمواجهة الإرهاب والحد من استباحة دماء الآمنين. 

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة للشعب الأفغاني، وأسر الضحايا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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