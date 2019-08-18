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محافظات

محافظ الغربية : توفير أكثر من 18 ألف فرصة عمل بالقطاع الخاص خلال 10 أشهر

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:29 م
محافظ الغربية : توفير
محافظ الغربية : توفير أكثر من 18 ألف فرصة عمل بالقطاع الخاص
احمد علي
أعلن اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية عن توفير 18 ألفا و465 فرصة عمل بالقطاع الخاص لمواطني المحافظة بواقع (13 ألفا و901 فرصة عمل للذكور – 4564 فرصة عمل للإناث) ، جاء ذلك في إطار الحرص على القضاء على البطالة وفقًا لخطة التنمية المستدامة وتنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030.

وشملت فرص العمل المتاحة جميع مراكز وأحياء المحافظة بواقع ( 3008 فرص عمل بنطاق حي أول وثان طنطا - 2732 فرصة عمل بنطاق مركز طنطا - 2125 فرصة عمل بمركز زفتي – 1216 فرصة عمل بمركز السنطة – 3164 فرصة عمل بحي أول المحلة الكبرى - 2998 فرصة عمل بحي ثان المحلة الكبرى – 1030 فرصة عمل بمركز ومدينة سمنود -813 فرصة عمل بمركز ومدينة قطور – 1082 فرصة عمل بمركز كفر الزيات – 297 بمركز بسيون).

وفى السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على توفير فرص عمل للشباب في شتى المجالات ، مطالبًا الشباب بالاستفادة من فرص العمل المتاحة التي تساعد على تقليل نسب البطالة ورفع المستوى المعيشي وتوفير حياة كريمة لهم.

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