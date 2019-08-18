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الملك سلمان يطمئن على صحة أمير الكويت

الأحد 18/أغسطس/2019 - 10:25 م
الملك سلمان والشيخ
الملك سلمان والشيخ صباح
أحمد قاسم
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا بأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اطمأن خلاله على صحته إثر العارض الصحي الذي ألم به، متمنيًا له دوام الصحة والعافية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن "أمير دولة الكويت أعرب عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية الطيبة، سائلًا الله أن يحفظه ولا يريه أي مكروه".

كان الديوان الأميري الكويتي أعلن في وقت سابق أن أمير الكويت، تعافى من الوعكة الصحية التي تعرض لها.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن مسئول بالديوان الأميري قوله: "سمو الأمير تعافى بفضل الله ونعمته من العارض الصحي الذي تعرض له سموه".

وأضاف: "وبعد إجراء الفحوصات الطبية المعتادة التي تكللت نتائجها بفضل الله بالتوفيق والنجاح، مبتهلين إلى المولى جل وعلى أن يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة وتمام العافية".

وكان الشيخ الصباح قد اعتذر، صباح اليوم، عن استقبال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد، وهو ما جعل ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، يستقبله بدلًا من الأمير.

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