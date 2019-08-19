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رسوب طالبة نباتية انتقدت طريقة الذبح الحلال في امتحان الدراسات الدينية

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 08:26 ص
صدى البلد
كريم جمال
رسبت طالبة نباتية فى اختبار مادة الدراسات الدينية بالمدرسة، بعدما تهكمت على طريقة ذبح اللحوم الحلال على الشريعة الإسلامية بمدرسة إيستبورن البريطانية.

وتبين لاحقًا أن الطالبة أبيجال ورد البالغة من العمر 16 عامًا، كانت قد أجابت على سؤال بخصوص الجزارين الذين يذبحون بالطريقة الحلال، قائلة:"إن الموضوع مثير للإشمئزاز".

الأمر الذى انتشر كالنار فى الهشيم حتى وصل إلى منصات التواصل الإجتماعى، حتى أصدرت المدرسة بياناص توضح فيه أن الطالبة اقدمت على هذا التصرف لانها نباتية، لا بسبب معاناتها من الإسلاموفبيا أى معاداة كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية.

وقالت ليلى ورد إن المصحح للإمتحان كان متحفز أكثر من اللازم، وهو من تسبب بذلك، على الرغم من أن كل المدرسة وزملائها يعرفون أنها نباتية وتكره ذبح أى حيوان لأكل لحمه.

وأضافت الأم البالغة من العمر 36 عامًا أن العائلة أصيبنت بالصدمة بسبب رسوب ابنتها، التى أجابت بحسب ما تعتقده فى اسلوب حياتها، وبدلًا من إعتبار الإجابة شخصية، تم إعتبارها مندرجة تحت طاولة الإسلاموفوبيا.

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