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معارض قطري: تميم سمح للمجنسين بأداء العمرة رغم تجريمها على الوطنيين.. فيديو

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 07:00 ص
أمير قطر
أمير قطر
عمرو ممدوح
قال المعارض القطري، الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، وهو أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، إن نظام تميم بن حمد، جعل قطر بمثابة سجن، يتم فيه ممارسة كافة صور الانتهاكات والتعذيب.

وأضاف الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، وفقًا لتقرير بثته فضائية "قطر مباشر"، أن نظام الحمدين، يمارس سياسات قمعية ضد أبناء قطر، حيث ترك المجنسين الذين يضمهم في منتخب قطر، يتصرفون كما يشاؤون، وعلى الرغم من تجريمه الذهاب إلى الحج على أبناء قطر، سمح لهؤلاء اللاعبين بالتوجه لأداء العمرة في المملكة العربية السعودية.

وأوضح الشيخ فهد بن عبد الله آل ثاني، أن "كل هذه التطورات تؤكد أن سياسة الازدواجية التي يتعامل بها تنظيم الحمدين لا تقتصر على سياساته الخارجية، بل على الصعيد الداخلي أيضا، فكل ما هو مُحرم على أبناء قطر حلال على المجنسين، الذين ينتشرون في كافة المجالات السياسية والرياضية".

وأشار المعارض القطري، إلى أن نظام تميم بن حمد، في ظل ممارسته لهذه السياسة الخاطئة، يعزز من تفكك المجتمع القطري، مشيرا إلى أن أبناء الوطن يرون الغرباء ينعمون، بينما هم معرضون للتهميش.

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