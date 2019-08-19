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رياضة

كوتينيو يكشف عن تحديه الجديد مع بايرن ميونخ

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:52 ص
كوتينيو
كوتينيو
إسراء أشرف
تحدث البرازيلي فيليب كوتينيو، عن تحديه الجديد مع بايرن ميونخ الألماني، بعد انتقاله إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال كوتينيو في تصريحات للموقع الرسمي للبافاري: "بالنسبة لي التغيير هو تحدٍ جديد في بلد جديدة بنادٍ هو أحد أفضل الأندية الأوروبية. أنا أتطلع لما هو قادم".

من جانبه قال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للنادي الألماني: "كوتينيو كان واضحًا معنا خلال المفاوضات مع برشلونة بأنه يريد أن ينتقل إلى البايرن، هو لاعب من طراز عالٍ ويمتلك مهارات كبيرة، وسكيون خيارًا رائعا لنا في الملعب".

ووقع اللاعب البرازيلي على عقود انتقاله للفريق البافاري، قادمًا من برشلونة الإسباني، لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة، مع إمكانية الشراء نهاية الموسم الجاري مقابل 120 مليون يورو.

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