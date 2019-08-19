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ثقافة

الأربعاء.. أمسية للطرب والفنون الشعبية بمهرجان القلعة

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 02:32 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
يقام يوم الأربعاء المقبل 21 اغسطس، ثلاثة حفلات تبدأ فى الثامنة مساء ضمن فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

ومن المقرر أن يغنى المطرب ياسر سليمان بصحبة فرقة جوهرة الشرق بقيادة المايسترو أيمن محيي الدين باقة متنوعة من روائع زمن الفن الجميل منها "سحب رمشه، جميل واسمر، طاير يا هوى، لامونى الناس، كعب الغزال، بهية وغيرها".

ويليه في التاسعة مساء تقديم فرقة رضا للفنون الشعبية عددًا من أشهر استعراضاتها التي اشتهرت بها منها "الإسكندراني، غزل في الريف، الفلاحين، الأقصر بلدنا، النوبة، الحجالة، العصاية والتنورة".

وفي العاشرة مساءً تشدو المطربة مروة ناجي بمصاحبة فرقة المايسترو علاء يس بمجموعة من أعمالها الخاصة إلى جانب مختارات من مؤلفات تراث الموسيقى العربية.

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