محنة كبيرة.. رسالة مؤثرة من رانيا يوسف بعد اعتزال اليسا الغناء

رسالة رانيا يوسف لـ اليسا



اعتزال اليسا الغناء



من الصعب أن يقرر شخص محب للفن أن يتخلى عنه، إليسا اعلم انكي تواجهين محنه كبيره ولكن خليكي واثقه ان جمهورك الكبير وراكي دائما وبيدعمك , قرار اعتزال الفن مش سهل علينا كلنا،

غنائك و إحساسك الرائع لا يمكن الإستغناء

عليه#كلنا_اليسا pic.twitter.com/Bs2NhS7z5o — رانيا يوسف (@RaniahYousief) ١٩ أغسطس ٢٠١٩

وجهت الفنانةرسالة إلىبعد قرارصباح اليوم .وغردتمن خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى : " من الصعب أن يقرر شخص محب للفن أن يتخلى عنه،اعلم انكي تواجهين محنة كبيره ولكن خليكي واثقه ان جمهورك الكبير وراكي دائما وبيدعمك، قرار اعتزال الفن مش سهل علينا كلنا، غنائك و إحساسك الرائع لا يمكن الاستغناء عليه #".وأعلنت النجمةبشكل صادم منذ قليل،، موضحة أن الألبوم القادم سيكون الأخير في مشوارها الفني.وكشفتعن سببفي تغريدة أطلقتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلة: "أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة، والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي، إنني أعلن ذلك بقلب شديد ولكنني على قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا، لا يمكنني أن أكون منتجًا بعد الآن".