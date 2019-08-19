محنة كبيرة.. رسالة مؤثرة من رانيا يوسف بعد اعتزال اليسا الغناء

وجهت الفنانة رانيا يوسف رسالة إلى اليسا بعد قرار اعتزالها الغناء صباح اليوم .
رسالة رانيا يوسف لـ اليسا
وغردت رانيا يوسف من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى : " من الصعب أن يقرر شخص محب للفن أن يتخلى عنه، إليسا اعلم انكي تواجهين محنة كبيره ولكن خليكي واثقه ان جمهورك الكبير وراكي دائما وبيدعمك، قرار اعتزال الفن مش سهل علينا كلنا، غنائك و إحساسك الرائع لا يمكن الاستغناء عليه #كلنا_اليسا ".
اعتزال اليسا الغناء
وأعلنت النجمة اليسا بشكل صادم منذ قليل، اعتزالها الغناء، موضحة أن الألبوم القادم سيكون الأخير في مشوارها الفني.
وكشفت اليسا عن سبب اعتزالها في تغريدة أطلقتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلة: "أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة، والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي، إنني أعلن ذلك بقلب شديد ولكنني على قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا، لا يمكنني أن أكون منتجًا بعد الآن".
رسالة رانيا يوسف لـ اليسا
وغردت رانيا يوسف من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى : " من الصعب أن يقرر شخص محب للفن أن يتخلى عنه، إليسا اعلم انكي تواجهين محنة كبيره ولكن خليكي واثقه ان جمهورك الكبير وراكي دائما وبيدعمك، قرار اعتزال الفن مش سهل علينا كلنا، غنائك و إحساسك الرائع لا يمكن الاستغناء عليه #كلنا_اليسا ".
اعتزال اليسا الغناء
وأعلنت النجمة اليسا بشكل صادم منذ قليل، اعتزالها الغناء، موضحة أن الألبوم القادم سيكون الأخير في مشوارها الفني.
وكشفت اليسا عن سبب اعتزالها في تغريدة أطلقتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلة: "أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة، والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي، إنني أعلن ذلك بقلب شديد ولكنني على قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا، لا يمكنني أن أكون منتجًا بعد الآن".
من الصعب أن يقرر شخص محب للفن أن يتخلى عنه، إليسا اعلم انكي تواجهين محنه كبيره ولكن خليكي واثقه ان جمهورك الكبير وراكي دائما وبيدعمك , قرار اعتزال الفن مش سهل علينا كلنا،— رانيا يوسف (@RaniahYousief) ١٩ أغسطس ٢٠١٩
غنائك و إحساسك الرائع لا يمكن الإستغناء
عليه#كلنا_اليسا pic.twitter.com/Bs2NhS7z5o