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تصل إلى 5000 جنيه.. اعرف قيمة رسم فحص طلب التصالح في مخالفات البناء

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 08:59 ص
التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء
عبد الرحمن سرحان
وافق مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع له على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ودخل القانون حيز التنفيذ بالفعل بعد أن أصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية له، في 9 يوليو الماضي.

وحددت قانون التصالح في مخالفات البناء واللائحة التنفيذية له، 6 أشهر مهلة للتصالح، وبعدها يتم تطبيق العقوبات المقررة على المخالفات القائمة.

وحددت اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في مخالفات البناء رسوم فحص طلب التصالح، ونستعرض فيما يلي رسوم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين أوضاع أراضي الداخلة ضمن التصالح في مخالفات البناء.

- إذا كانت المساحة حتى 250 مترا يتم سداد رسوم 500 جنيه بالنسبة للمدن و125 جنيها بالقرى وتوابعها
- إذا كانت المساحة أكثر من 250 مترا إلى 500 متر يتم سداد رسوم 1000 جنيه للمدن و250 جنيها للقرى
- إذا كانت أكثر من 500 متر وحتى 1000 تسدد أراضي المدن رسم بقيمة 2000 جنيه والقرى 1000 جنيه
- إذا كانت المساحة أكثر من 1000 متر حتى 2000 متر يتم سداد 3000 جنيه لأراضي المدن و2000 جنيه لأراضي القرى
- إذا كانت المساحة أكثر من 2000 وحتى 4000 يتم سداد رسم 4000 جنيه بالنسبة للمدن و3500 جنيه للقرى
- إذا كانت المساحة أكثر من 4000 متر يتم سداد 5000 جنيه للمدن ومثلها للقرى

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