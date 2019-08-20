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رياضة

كيما أسوان يضم صانع ألعاب الجونة السابق

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 07:32 ص
صدى البلد
رباب الهوارى
تعاقد مجلس إدارة نادي كيما أسوان، مع أحمد حسين صانع ألعاب الجونة وأسوان السابق، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد بالقسم الثانى .

ووقع أحمد حسين على عقود انضمامه لكيما أسوان في حضور عادل عبدالحميد المدير الفنى ،وحمدى بوده ،والمهندس عصام خضرى ،وعلاء عوض.

وبدأ فريق كيما أسوان استعداداته للموسم الجديد ، تحت قيادة المدرب الجديد للفريق عادل لحمه ، الذي تولى المسؤولية رسميًا في الموسم الجديد، خلفا لـ وائل محمد .

وقرر المدرب الجديد للفريق الإبقاء على 12 لاعبا من القوام الأساسي للفريق من الموسم الماضي، وجاري التفاوض مع 13 لاعبا آخرين لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، إلى جانب تجديد عقود 5 لاعبين من القوام الأساسي للفريق بالموسم الماضي، وذلك استعدادًا للموسم الجديد بالقسم الثانى .

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