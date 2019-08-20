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بـ مكياج بسيط.. هيدي كرم تعلن عن لونها المفضل من أحمر الشفاه

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 10:17 ص
هيدي كرم
هيدي كرم
ريهام قدري
نشرت الفنانة هيدي كرم على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها نالت إعجاب المتابعين.

وظهرت هيدي بصورة تبرز مكياجها فقط، حيث اعتمدت أحمر الشفاه باللون الموف وظلال عيون باللون البيج، كما انها تخلت عن رسمة عينيها بالايلاينر أو الكحل.

واكتفت هيدي بالماسكرا التي أبرزت رموشها مع أحمر شفاه، وكتبت هيدي على صورتها: "أحب أن أكون بسيطة في وضع أحمر شفاه أرجواني وأحمر الخدود".

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