فيديوجراف| بالحجز وتذكرة دخول.. استخدام المرحاض في بريطانيا

قرّر قصر بلينهام البريطاني تركيب مرحاض من الذهب داخل القصر ليكون متاح استخدامه لجميع الزوار.



ووضع القصر شروطًا محددة وصارمة لاستخدام المرحاض الذهبي بالقصر، ومن أبرزها ضرورة الحجز المسبق للزيارة.



المرحاض الذهبي سيتاح استخدامه للعامة، ولكن مع فرض زمن استخدام مدته ثلاث دقائق لتقليل أوقات الانتظار.



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