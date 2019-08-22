ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف| بالحجز وتذكرة دخول.. استخدام المرحاض في بريطانيا

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:08 م
مرحاض من الذهب
مرحاض من الذهب
منار شعبان
قرّر قصر بلينهام البريطاني تركيب مرحاض من الذهب داخل القصر ليكون متاح استخدامه لجميع الزوار.

ووضع القصر شروطًا محددة وصارمة لاستخدام المرحاض الذهبي بالقصر، ومن أبرزها ضرورة الحجز المسبق للزيارة.

المرحاض الذهبي سيتاح استخدامه للعامة، ولكن مع فرض زمن استخدام مدته ثلاث دقائق لتقليل أوقات الانتظار.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي:

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف| تختفى تحت الماء.. سر قرية تظهر شهرا واحدا في السنة

فيديوجراف| تحذير.. نتائج كارثية لـ علاج الحروق بـ معجون الأسنان

فيديوجراف| التفاصيل الكاملة لـ سرقة منزل شيرين سيف النصر

فيديوجراف | مبادرة دراجة لكل مواطن

فيديوجراف| فيسبوك في ورطة جديدة

ترشيحاتنا

بعد خفض سعر الفائدة 1.5%.. خبير: مؤشرات الاقتصاد المصري تهيأت لقرار المركزي

بعد خفض الفائدة 1.5%.. خبراء يكشفون آثار قرار البنك المركزي على الاقتصاد المصري

اتحاد الكرة: تطبيق تقنية الـ var بـ الدوري في ذلك الموعد

قمرين دول ولا عينيك.. دينا الشربينى ونرمين الفقى يشعلان إنستجرام

بعد قرار المركزي..البنك الأهلي يخفض فائدة الشهادات الثابتة 1% والمتغيرة 1.5%

سفاح النساء .. تفاصيل جديدة في واقعة مقتل 4 سيدات ببني سويف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاند سكيب وخرائط وسيناريو محاكاة.. تفاصيل تطوير قصر البارون بعد الترميم.. صور

مصر تحصد الميدالية الفضية فى منافسات الفروسية بدورة الألعاب الإفريقية.. صور

باطلالة جديدة باللون الأبيض.. شاهد نوال الزغبي بعد نقص وزنها