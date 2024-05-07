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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصادر تكشف معلومة هامة عن الأسرى الإسرائيليين الذين كانت ستفرج عنهم حماس

من عمليات تسليم الأسرى
من عمليات تسليم الأسرى السابقة

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية نقلًا عن مصادر لدى  حركة حماس أن من كانت ستفرج عنهم من الأسرى لم يكونوا جميعًا على الوجه الذي يتمناه ذووهم.

وذكر المصدر أن حركة حماس أبلغت المفاوضين أن الأسرى الـ33 الذين كانت ستفرج عنهم بالمرحلة الأولى من الصفقة التي ترفضها إسرائيل ليسوا كلهم أحياء، بل إن بعضهم قتل بيد الغارات الصهيونية.

وأضافت نيويورك تايمز عن المصادر المطلعة لحماس أنها أبلغت المفاوضين أن رفات الأسرى الموتى من ضمن المشمولين بعملية الإفراج الأولى.


يأتي ذلك فيما ذكرت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 34,789 شهيد و78,204 مصاب منذ 7 أكتوبر، كما أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر في القطاع راح ضحيتها 54 شهيدا و96 مصابا خلال 24 ساعة.

 

صحيفة نيويورك تايمز حماس الأسرى

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