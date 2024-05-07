إعلام أمريكي: إدارة بايدن أجلت مبيعات الآلاف من الأسلحة الدقيقة إلى إسرائيل

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الثلاثاء، أن إدارة بايدن أجلت مبيعات الآلاف من الأسلحة الدقيقة إلى إسرائيل في الأشهر الأخيرة.

وتأتي هذه الخطوة، التي تشمل حمل قنابل MK-82 والصمامات ومجموعات توجيه JDAM لجعل الذخائر أكثر دقة، وسط ضغط أمريكي على إسرائيل لإيقاف غزو واسع النطاق لمدينة رفح جنوب غزة.

ويقول التقرير إنه تم الاتفاق على بيع الذخائر في الأصل في فبراير.

ورفض البيت الأبيض التعليق على التقرير، قائلا فقط إن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل كان "قويا".

وفي وقت سابق، كشف مسؤولان إسرائيليان لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، أن إدارة بايدن علقت- الأسبوع الماضي- شحنة من الذخيرة الأمريكية الصنع إلى إسرائيل.

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ هجوم 7 أكتوبر التي أوقفت فيها الولايات المتحدة شحنة أسلحة مخصصة للجيش الإسرائيلي.

وقال المسؤولان الإسرائيليان، إن هذه الخطوة أثارت مخاوف جدية داخل الحكومة الإسرائيلية وتك ارسال مسؤولين لفهم سبب تعليق الشحنة.

وطلبت الإدارة الأمريكية، من إسرائيل، في فبراير، تقديم ضمانات بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية تستخدم الأسلحة الأمريكية الصنع في غزة وفقا للقانون الدولي، وقدمت إسرائيل خطاب ضمان موقع في مارس.

وأوضح المسؤولان الإسرائيليان أن شحنة الذخيرة إلى إسرائيل أوقفت الأسبوع الماضي. بينما رفض البيت الأبيض التعليق.

ولم يرد البنتاجون ووزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على الفور.

وتشعر إدارة بايدن بقلق بالغ من غزو إسرائيل لمدينة رفح جنوب غزة حيث يحتمي أكثر من مليون فلسطيني نازح.