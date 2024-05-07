عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام أمريكي: إدارة بايدن أجلت مبيعات الآلاف من الأسلحة الدقيقة إلى إسرائيل

إدارة بايدن أجلت
إدارة بايدن أجلت مبيعات الآلاف من الأسلحة إلى إسرائيل

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الثلاثاء، أن إدارة بايدن أجلت مبيعات الآلاف من الأسلحة الدقيقة إلى إسرائيل في الأشهر الأخيرة.

وتأتي هذه الخطوة، التي تشمل حمل قنابل MK-82 والصمامات ومجموعات توجيه JDAM لجعل الذخائر أكثر دقة، وسط ضغط أمريكي على إسرائيل لإيقاف غزو واسع النطاق لمدينة رفح جنوب غزة.

ويقول التقرير إنه تم الاتفاق على بيع الذخائر في الأصل في فبراير.

ورفض البيت الأبيض التعليق على التقرير، قائلا فقط إن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل كان "قويا".

وفي وقت سابق، كشف مسؤولان إسرائيليان لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، أن إدارة بايدن علقت- الأسبوع الماضي- شحنة من الذخيرة الأمريكية الصنع إلى إسرائيل.
وتعد هذه هي المرة الأولى منذ هجوم 7 أكتوبر التي أوقفت فيها الولايات المتحدة شحنة أسلحة مخصصة للجيش الإسرائيلي.
وقال المسؤولان الإسرائيليان، إن هذه الخطوة  أثارت مخاوف جدية داخل الحكومة الإسرائيلية وتك ارسال مسؤولين لفهم سبب تعليق الشحنة.

وطلبت الإدارة الأمريكية، من إسرائيل، في فبراير، تقديم ضمانات بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية تستخدم الأسلحة الأمريكية الصنع في غزة وفقا للقانون الدولي، وقدمت إسرائيل خطاب ضمان موقع في مارس.
وأوضح المسؤولان الإسرائيليان أن شحنة الذخيرة إلى إسرائيل أوقفت الأسبوع الماضي. بينما رفض البيت الأبيض التعليق.
ولم يرد البنتاجون ووزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على الفور.
وتشعر إدارة بايدن بقلق بالغ من غزو إسرائيل لمدينة رفح جنوب غزة حيث يحتمي أكثر من مليون فلسطيني نازح.

إسرائيل إدارة بايدن البيت الأبيض البنتاجون الاحتلال الولايات المتحدة صحيفة وول ستريت جورنال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعشق أحمد العوضي.. ياسمين عبد العزيز تدخل نوبة بكاء مع إسعاد يونس

قبل الرحيل عن ليفربول.. محمد صلاح على رادار 3 أندية كبرى| تفاصيل

لجنة الحكام تتجه لمعاقبة الحكم محمود البنا بسبب لقاء الزمالك وسموحة

في أولى جلسات محاكمة المتهم.. أهالي الطفلة السودانية: حق جانيت لازم يرجع

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

تريند جامعة المنصورة| حقيقة فيديو رقص الطالبات الذي انتشر على مواقع التواصل.. تفاصيل

ميدو: الزمالك لم يوافق على ضم معلول

بعد ساعات من حادث عصام صاصا.. التحقيق مع مجدي شطة بسبب المخدرات

موضوعات متعلقة

سورة الواقعة مفتاح الفرج والرزق.. اقرأها بهذه الطريقة وسترى العجائب

دعاء المطر .. ردده يفك الكرب ويزيل الهم ويفتح أبواب الرزق

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب.. 50 دعوة تقضي حوائجك وتزيك همومك

العمل في 7 أيام.. وظائف بالمحافظات.. وتنفيذ برنامج فحص مهني بين مصر والسعودية

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

ذكرى ميلاد الإمام المجدد.. شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام

دعاء الجمعة الأولى من العام الجديد.. يفتح لك خيرات الدنيا والآخرة

ترشيحاتنا

إسرائيل ترفض التعهد بمناقشة إنهاء الحرب ضمن اتفاق التهدئة.. تفاصيل

المدارس لـ الطلاب: تجنبوا هذه الممنوعات في لجان امتحانات أولى وثانية ثانوي

الاحتلال يتعمد تأزيم الأوضاع بإغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم.. وتأكيد أممي

حماس تحذر نتنياهو: إن أرادت الحفاظ على الرهائن فعليك بهذا الأمر

10 أخبار سارة لطلاب المدارس قبل ساعات من انطلاق امتحانات التيرم الثاني

مصر تدين العمليات العسكرية في رفح وتدعو إسرائيل للابتعاد عن سياسة حافة الهاوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفضل حملات المقاطعة.. هبوط أسعار اللحوم بالأسواق.. وهذه أسعار الأضاحي

أمراض الأظافر.. أشهر عدوى بكتيرية تصيبها وأسبابها

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

ما هو النهم بمضغ مكعبات الثلج .. وإزاي تسيطر عليه؟

فيديو

حلا الترك تطرح كليب أغنية أحلا.. شاهد

مى حلمى تروى كواليس رفضها الظهور مع محمد رشاد بمقلب رامز جلال

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ