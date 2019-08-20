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أخبار العالم

أول تعليق من تركيا بعد استهداف معداتها العسكرية بسوريا

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:47 م
وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي
رويترز
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم، الثلاثاء، إن بلاده لن تنقل موقع المراقبة العسكري في شمال غرب سوريا بعد أن تعرض رتل للهجوم أثناء محاولة الوصول إليه.

وذكرت وزارة الدفاع التركية أن ضربة جوية على الرتل العسكري التركي أمس، الاثنين، أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين مع تحرك الآليات جنوبا صوب نقطة المراقبة.

وأضافت أن تركيا أرسلت الرتل للإبقاء على طرق الإمدادات مفتوحة وتأمين موقع المراقبة وحماية المدنيين بعد هجوم للجيش السوري في المنطقة.

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