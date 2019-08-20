ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وفاة الشاعر حبيب الصايغ أمين عام اتحاد الأدباء العرب

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 02:08 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
توفى منذ قليل، الشاعر والكاتب الإماراتي حبيب الصايغ، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، أمين عام الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.

ولد الشاعر والكاتب حبيب يوسف عبد الله الصايغ في أبوظبي عام 1955، حصل على إجازة الفلسفة عام 1977، كما حصل على الماجستير في اللغويات الإنجليزية العربية والترجمة عام 1998 من جامعة لندن.

عمل في مجالي الصحافة والثقافة، ويكتب زاوية يومية في صحيفة "الخليج"، نشر إنتاجه عربيا في وقت مبكر وشارك في عشرات المؤتمرات والندوات العربية والعالمية، وترجمت قصائده إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية.

حصل في العام 2004 على جائزة تريم عمران - فئة رواد الصحافة، وكرمته جمعية الصحفيين عام 2006 كأول من قضى 35 عامًا في خدمة الصحافة الوطنية، حصل في العام 2007 على جائزة الدولة التقديرية في الآداب، وكانت المرة الأولى التي تمنح لشاعر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد فوزه بجائزة الدولة في الآداب.. الشهاوي الناسك في محراب الشعر .. حكاية موهبة فريدة خرجت من عين الحياة .. ولم تبهره أضواء القاهرة .. صور

في ذكرى رحيله.. سميح قاسم تناول في شعره كفاح ومعاناة الفلسطينيين.. تعرض للتهديد بالقتل في الطفولة.. تم سجنه عدة مرات.. وقصائده ترجمت إلى عدة لغات

ترشيحاتنا

شاهد| الرئيس السودانى المعزول من داخل القفص فى أولى محاكماته

نبيل الحلفاوي يقترح الدفع بهذه العناصر في مباراة الأهلى واطلع بره

رغبة مسجلة.. كيف انتصر الزمالك على الاهلى فى صفقة هداف كأس العالم ؟

اخبار الرياضة ليلا .. استقبال اسطوري لمنتخب اليد للناشئين.. القيعي يكشف أكاذيب لاسارتي..فيديو وصور

لجنة التخطيط بـ الأهلي تواصل مناقشة ملفات المدرب الجديد.. وترشيح خافيير كليمنتي خلفا لـ لاسارتي

تحتوي على مواد بلاستيكية.. أسهل طريقة لكشف الجبنة الرومي المغشوشة

لمس جسمى وانا نايمة .. قاتلة حماها بـ المقطم: عرض على فلوس لممارسة الرذيلة وخلصت عليه بالسكين

الحكام تسدل الجدل حول إيقاف جهاد جريشة بسبب أحداث الأهلى وبيراميدز

اعتزال اليسا الغناء.. أول رسالة من الفنانة اللبنانية لجمهورها

تفاصيل ضبط الرقابة الإدارية لـ احمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام

براتب 11 ألف جنيه وسكن وتأمين صحي.. استمرار قبول طلبات وظائف الخليج

تحذير شديد اللهجة للموظفين.. 5 أمور تؤدي إلى فصلك من العمل وفقا لقانون الخدمة المدنية

لتوفير النفقات.. التعليم تتخذ قرارا جديدا بشأن طباعة كتاب دليل المعلم

احذر.. الحلاوة الطحينية البيضاء فيها سم قاتل

بسبب الأهلي.. الكاف يؤجل مباراة الزمالك وبطل الصومال بدورى الأبطال

لجنة التخطيط بـ الأهلي تواصل مناقشة ملفات المدرب الجديد.. وترشيح خافيير كليمنتي خلفا لـ لاسارتي

وداعا مهنة مساعد صيدلي.. سنتان سجنا و10 آلاف جنيه غرامة عقوبة مزاولة المهنة دون ترخيص

عدلي القيعي يكشف عن مزايا المدير الفني الجديد لـ الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق يشعل النيران في نفسه بكفر الدوار.. صور

بعد خناقة الساحل .. زينة تستفز أحمد عز من جديد .. شاهد

إكسسورات هندية .. هند صبري في أحدث ظهور لها