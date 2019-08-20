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اقتصاد

الذهب يرتفع لـ1500 دولار في بورصة العقود الآجلة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 06:10 م
ذهب
ذهب
رويترز
ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء ليتجاوز 1500 دولار، متعافيا من انخفاض بأكثر من1% في الجلسة السابقة، مع تراجع عوائد السندات الأمريكية بفعل توقعات متنامية لتيسير السياسة النقدية من أجل مواجهة المخاوف من تباطؤ عالمي.

وبحلول الساعة 1459 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.5 %إلى 1502.41 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوياته في نحو أسبوع عند 1492.10 دولار أمس الاثنين. وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 %إلى 1512.50 دولار.

كان تصحيح الاثنين جاء بعد موجة صعود قوية في وقت سابق هذا الشهر لامس الذهب خلالها أعلى مستوياته في ست سنوات، بفعل مخاوف حرب التجارة الأمريكية الصينية والتوقعات لمزيد من خفض أسعار الفائدة الأمريكية ومع انقلاب منحنى العائد الأمريكي للمرة الأولى منذ 2007.

وقال بوب هابركورن، كبير محللي السوق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز، "انقلاب منحنى العائد أفزع المستثمرين في الولايات المتحدة.. الناس كمن يتطلعون للشراء عند تراجع الأسعار قبيل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والأنباء التي ستخرج عن ندوة جاكسون هول."

وسيفحص المستثمرون عن كثب وقائع اجتماع البنك المركزي الأمريكي في يوليو تموز عندما تصدر غدا الأربعاء، وسيركزون على ندوة مجلس الاحتياطي في جاكسون هول وقمة مجموعة السبع هذا الأسبوع.

وقال هابركورن "إذا تحدثوا (في مجلس الاحتياطي) عن مزيد من تخفيضات سعر الفائدة فيما بقي من العام، فإن الذهب سيواصل الصعود، لكن إذا قالوا ‘لننتظر ونرى’، فمن المرجح أن يتراجع الذهب".

في غضون ذلك، ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة في المعاملات الفورية إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين عند 1487.97 دولار للأوقية.

وقالت نوريلسك نيكل (نورنيكل) الروسية، أكبر منتج في العالم لمعدن الحفز الذاتي، إن سوق البلاديوم العالمية ستظل تعاني من عجز هيكلي هذا العام بسبب نمو طلب قطاع السيارات وسط تشديد لقواعد الانبعاثات.

وتجاوزت الفضة مستوى 17 دولارا للأوقية، حيث صعدت 1.5 بالمئة إلى 17.11 دولار، في حين نزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 844.70 دولار.

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