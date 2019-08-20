أستاذ بترول: 6.8 مليار قدم مكعب حجم إنتاجنا من الغاز الطبيعي .. فيديو

قال ثروت راغب رئيس قسم هندسة البترول بالجامعة المصرية الصينية، إن مصر أصبحت مركزا إقليميا للطاقة، لافتا إلى أن مصر بها إنتاج ضخم من الغاز الطبيعي، وإنتاجنا من الغاز يصل إلى 6.8 مليار قدم مكعب من الغاز، وحقل ظهر ينتج حوالي 2.7 مليار قدم مكعب من الغاز.



وأضاف ثروت راغب في حواره مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أننا لدينا اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي، وتم إيقاف استيراد الغاز المسال من الخارج وبدأنا التصدير إلى الخارج.



وتابع ثروت راغب:" سوف نصل إلى إنتاج 8 أو 10 مليار قدم مكعب من الغاز خلال عامين من الآن، وحقل ظهر سوف يصل إلى إنتاج 3.2 مليار قدم مكعب من الغاز في العام المقبل".



وأكمل ثروت راغب:" منطقة غرب المتوسط منطقة بِكر تماما وسيتم الإعلان خلال شهور عن الشركات التي سوف تقوم بالتنقيب فيها، وهناك شركات ضخمة تعمل في مجال التنقيب في مصر لأول مرة"، مضيفا:" الدولة المصرية آمنة ومستقرة وتوفر المناخ الآمن للاستثمار والبحث والتنقيب عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر".

