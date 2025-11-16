منافسات التارجت سبرنت تشعل اليوم الحادي عشر في بطولة العالم للرماية

تستمر بطولة العالم للرماية (مسدس، بندقية – القاهرة 2025) بالعاصمة الجديدة في يومها الحادي عشر بزخم كبير وإقبال جماهيري لافت، حيث يشهد هذا اليوم سلسلة من الفعاليات القوية التي تبرز من خلالها سباقات التارجت سبرنت كواحدة من العلامات البارزة في منافسات البطولة، لما تتسم به من سرعة عالية ودقة وندية قوية بين المشاركين.

ويحظى التارجت سبرنت في هذا اليوم بنصيب كبير من الاهتمام، مع إقامة سباقات فئات الرجال والسيدات والناشئين، والتي تجمع بين مهارات الجري السريع وإصابة الأهداف في وقت قياسي، ما يجعلها من أكثر المنافسات جذبا للجماهير ومحبي رياضة الرماية حول العالم.

كما تتواصل خلال اليوم باقي مسابقات الرماية بالمسدس والبندقية، إضافة إلى مراسم التتويج لعددٍ من الأبطال الذين قدّموا أداءً مميزاً في فعالياتهم المختلفة، وسط متابعة دقيقة لمستويات الرماة وتطور أدائهم.

ويؤكد هذا اليوم الحادي عشر مدى نجاح الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني في تنظيم بطولة عالمية بمعايير احترافية، وبمستوى يعكس التطور الكبير في المنشآت الرياضية بالعاصمة الجديدة وقدرتها على استضافة أقوى المنافسات الدولية.