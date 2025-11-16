قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مدحت عبد الهادي: محمد صبري كان يستحق التكريم وهو على قيد الحياة

مدحت عبد الهادي
مدحت عبد الهادي
منار نور

أكد مدحت عبد الهادي، نجم الزمالك السابق، أن الراحل محمد صبري كان يستحق تكريمًا يليق بتاريخه أثناء حياته، معربًا عن حزنه لاقتصار هذا التكريم على ما بعد الوفاة.

وقال عبد الهادي، في تصريحات لبرنامج «الكلاسيكو» على قناة «أون»، إن محمد صبري كان نموذجًا يحتذى به داخل الملعب وخارجه، وتمتع بمحبة واحترام الجميع.

وأضاف أن صبري يُعد أحد أبرز رموز نادي الزمالك، متسائلًا عن سبب عدم تكريمه بالشكل المناسب قبل رحيله.

ووجه نجم الزمالك السابق الشكر لكل من شارك في تشييع جثمان الراحل، مؤكدًا أن حالة من الصدمة والحزن سيطرت على الجميع فور إعلان خبر الوفاة.

محمد صبرى وفاة محمد صبرى الزمالك مدحت عبد الهادي

