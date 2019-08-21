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بين الناس

الكلاب الضالة تثير فزع سكان المنطقة الثامنة بمدينة نصر

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 07:01 م
صدى البلد
وسام مختار
طالب سكان شارع عبد الحميد شومان - المنطقة الثامنة - مدينه نصر ، القضاء على ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وبحث الظاهرة وعلاجها حيث تنتشر الكلاب أمام المنازل مما يسبب الخوف والذعر للاطفال ويرفضون الخروج .

وتقول منى فى رسالتها : نعانى نحن سكان شارع عبد الحميد شومان - المنطقة الثامنة - مدينه نصر من انتشار الكلاب الضالة ، وتم عقر عدة أطفال ومهاجمة النساء ، وتم عمل العديد من الشكاوى ولكن دون جدوى.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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