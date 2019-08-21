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حوادث

ملابسه ملطخة بدمائهما.. ننشر صورًا جديدة للمتهم بذبح ابنتيه في الحوامدية.. صور

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 01:28 ص
صور جديدة للمتهم
صور جديدة للمتهم بذبح ابنتيه بالحوامدية
ندى حمودة - أحمد مهدي
حصل "صدى البلد" على صور جديدة للمتهم بذبح ابنتيه في منطقة الحوامدية، ويظهر فيها مُرتدياً الملابس التي نفذ بها الجريمة، ملطخة بدمائهما.

وكان قسم شرطة الحوامدية قد تلقي اتصالا هاتفيا من "نصر. إ. ع. ع" 52 سنة بالمعاش بقيامه بقتل ابنتيه في قطعة أرض زراعية بجوار كوبري الحوامدية.

وبإخطار اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة، انتقلت علي الفور قوة أمنية لفحص البلاغ وتبين تواجد المبلغ بمكان البلاغ وبجواره جثتي ابنتيه.

وتبين من التحريات برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن المجني عليهما هما "أسماء" 23 سنة طالبة بكلية آداب جامعة عين شمس و"إسراء" 21 سنة طالبة بكلية دار علوم جامعة القاهرة، وبمناظرتهما تبين إصابتهما بجروح ذبحية في الرقبة. 

وبمواجهة المتهم قرر أنه اصطحب ابنتيه إلى محل الواقعة، وتعدي عليهما بسلاح أبيض (سكين مطبخ) وذبحهما لشكه في سلوكهما.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم.
ملابسه ملطخة بدمائهما.. ننشر صورًا جديدة للمتهم بذبح ابنتيه في الحوامدية.. صور
ملابسه ملطخة بدمائهما.. ننشر صورًا جديدة للمتهم بذبح ابنتيه في الحوامدية.. صور

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