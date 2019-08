نشرت الفنانة أروى جودة، صورة جديدة ، عبر حسابها على انستجرام، من أحد الشواطئ أثناء قضاء عطلتها الصيفية .





وظهرت أروى جودة في الصورة، وهي ترتدي مايوهاً اسود ونظارة شمس خلال ممارستها للسباحة، لفتت بهما أنظار متابعيها عبر انستجرام .





وجاءت أبرز التعليقات : "قمرررر، ايه الجمال ده ، عروسة البحر ، فديت هالجمال".