الإعداد لحملة دعم صحة المرأة في شمال سيناء ضمن مبادرة الرئيس

تجري إدارة الطب الوقائي التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء الإعداد لحملة "دعم صحة المرأة" ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة"، وذلك بتكليف من وكيل الوزارة بالمحافظة الدكتور طارق محمد كامل.



