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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمين اتحاد الغرف التجارية: فرص استثمارية واعدة بالسوق المحلي قريبا

صدى البلد

كشف الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، عن أن هناك توجها رئاسيا خلال الـ10 سنوات الماضية وهي سياسة عدم الانحياز وإقامة علاقات متميزة مع العالم أجمع وتجعل مصر تجمعها مصالح متبادلة، لافتا إلى أن هناك فرصا استثمارية واعدة مع بيلاروسيا.

وأضاف علاء عز، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الثلاثاء، أن بيلاروسيا ورثت صناعات أساسية من الاتحاد السوفيتي ومنها الصناعات الثقيلة وصناعة الجرارات وهي صناعة متكاملة، فضلا عن صناعة الشاحنات والمعدات الزراعة وثالث شيء مهم صناعة الصوامع.

وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن هناك وفرة واضحة لكافة السلع الأساسية وغيرها بعد الإفراجات التي تجاوزت 8 مليارات دولار للسلع ومستلزمات الإنتاج، وبدأت المنافسة بين المُنتجين والمُستوردين والسلاسل سواء من خلال خفض الأسعار أو الإعلانات. 

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