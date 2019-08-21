"البيطريين": إلقاء السفن للحيوانات النافقة سبب ظهور ديدان الإسكندرية

قال الدكتور الحسيني عوض عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين ومقرر لجنة حقوق الحيوان والحياة البرية، إن ظهور ديدان بيضاء كبيرة الحجم على شاطئ الدخيلة في الإسكندرية يشكل خطرا كبيرا على البيئة.



وأكد عوض، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن سبب الظهور يأتي بعد وصول السفن المحملة بالحيوانات الي الموانئ من الخارج، ويتم رفضها لعدم مطابقتها المواصفات.



وأوضح عضو المجلس، أن السفن ترمي الحيوانات النافقة في المياه الإقليمية وذلك بالمخالفة القانونية.



وأشار عوض، الى أن تحلل الحيوانات يؤدي لظهور الديدان، وحركة الأمواج والمد والجزر سبب قدومها إلى شاطئ الدخيلة بالإسكندرية.



وذكر مستشار محافظة الإسكندرية لشئون البيئة، أن التقرير المبدئي لسحب عينات من شاطئ الدخيلة أشار إلى أن السبب في ذلك هو وجود حيوانات بحرية نافقة جرى إلقاؤها بشكل عشوائي من بعض السفن.