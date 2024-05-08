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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي بكلية الآثار بدمياط

جامعه دمياط
جامعه دمياط

 

شهد  الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعه دمياط ، ندوة نظمتها كلية الآثار تحت عنوان " تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي" تحت إشراف  الدكتورة يسر عز الرجال وكيل كلية الآثار لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

بدأت فعاليات الندوة بعزف السلام الجمهوري ، ثم حاضرها  الدكتور وائل عيد القادر عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعة.

جاء ذلك بحضور  الدكتور غادة الصياد عميد كلية الفنون التطبيقية و الدكتور عبده أباظة وكيل كلية الآثار لشئون التعليم والطلاب ، و الدكتور نبيل سعيد حامد وكيل كلية الآثار لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور محمد عبد البر رئيس قسم الترميم والصيانة ، والدكتورة حنان محمد ربيع مدرس بقسم الآثار المصرية ، والدكتور  أحمد رشدي مدرس بقسم المتاحف، و وليد القلا أمين الكلية ، والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا وطلاب البكالوريوس بالكلية.

تضمنت ورشة العمل عدة محاور حول تصنيفات الذكاء الإصطناعي وتحدياته , وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ودوره في البحث العلمي , وضوابط وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي , فمستقبل الكتابة العلمية يتشابك مع تطورات الذكاء الاصطناعي , حيث يُعد دمج الذكاء الاصطناعي بالكتابة العلمية فرصة مهمة لعمل طفرة في مجال البحث العلمي , من خلال أدوات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تسهيل التحليل الفعال للبيانات ومراجعة الأوراق البحثية وإعداد المخطوطات يمكن تحسين دقة وسرعة نتائج البحث بشكل كبير.

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