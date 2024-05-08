ندوة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي بكلية الآثار بدمياط

شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعه دمياط ، ندوة نظمتها كلية الآثار تحت عنوان " تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي" تحت إشراف الدكتورة يسر عز الرجال وكيل كلية الآثار لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

بدأت فعاليات الندوة بعزف السلام الجمهوري ، ثم حاضرها الدكتور وائل عيد القادر عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور غادة الصياد عميد كلية الفنون التطبيقية و الدكتور عبده أباظة وكيل كلية الآثار لشئون التعليم والطلاب ، و الدكتور نبيل سعيد حامد وكيل كلية الآثار لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور محمد عبد البر رئيس قسم الترميم والصيانة ، والدكتورة حنان محمد ربيع مدرس بقسم الآثار المصرية ، والدكتور أحمد رشدي مدرس بقسم المتاحف، و وليد القلا أمين الكلية ، والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا وطلاب البكالوريوس بالكلية.

تضمنت ورشة العمل عدة محاور حول تصنيفات الذكاء الإصطناعي وتحدياته , وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ودوره في البحث العلمي , وضوابط وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي , فمستقبل الكتابة العلمية يتشابك مع تطورات الذكاء الاصطناعي , حيث يُعد دمج الذكاء الاصطناعي بالكتابة العلمية فرصة مهمة لعمل طفرة في مجال البحث العلمي , من خلال أدوات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تسهيل التحليل الفعال للبيانات ومراجعة الأوراق البحثية وإعداد المخطوطات يمكن تحسين دقة وسرعة نتائج البحث بشكل كبير.