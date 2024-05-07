تعرف على محاور مشروع إعداد الهوية البصرية لمحافظة دمياط

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اجتماعًا مع لجنة إعداد ملف الهوية البصرية ، برئاسة اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ، وعضوية ممثلين عن الجهاز التنفيذي بالمحافظة و جامعتى دمياط والدلتا و نقابة المهندسين.

وتناول الاجتماع استعراض محاور مشروع الهوية البصرية لمحافظة دمياط والذى يتضمن عدد من النقاط المتعلقة بالاشتراطات المعمارية والهوية الخاصة بالمحافظة والمعالم الأثرية والسياحية بمدن المحافظة وفقًا للدراسات التى تم إعدادها .

واستمعت " المحافظ " إلى المقترحات الخاصة بالمشروع وعرض النماذج المُعدة بشكل أولى والتى تتضمن الإعلانات والمعالم الرئيسية بالمحافظة، بما يساهم فى إعداد ملف الهوية البصرية يتناسب مع القيم الثقافية والتاريخية والتراثية والسياحية التى تتميز بها محافظة دمياط..

وأكدت " محافظ دمياط" أن مشروع الهوية البصرية أحد المشروعات القومية الحضارية التى تساهم فى إبراز القيم الجوهرية للمحافظات و ربطه بالتراث ، بما يحقق أيضًا تعزيز الانتماء الوطنى ونشر الوعى الثقافى بين المواطنين و إبراز المعالم السياحية والتاريخية والثقافية ، مؤكدة على ضرورة تنفيذ مشروع استرشادى يتواكب مع أعمال التطوير التى تشهدها مناطق مختلفة بالمحافظة..