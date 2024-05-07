عاجل
مصر تحذر إسرائيل من خطورة التصعيد وتؤكد استعدادها للتعامل مع كافة السيناريوهات.. أحمد موسى: معبر رفح المصري محدش يقدر يقرب له ولا يجي عنده| أخبار التوك شو «تعليم الإسكندرية»: تكريم المدارس الفائزة في مسابقة الأفضل بمختلف المراحل التعليمية ياسمين عبد العزيز: رشة جريئة أول عمل لي..واستمتعت بالتمثيل مع أحمد حلمي صالح جمعة بعد قرار إيقافه 6 شهور: لم تصدر مني أي إساءة أحمد غنيم: قطاع الاتصالات يمثل تجربة رائدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على محاور مشروع إعداد الهوية البصرية لمحافظة دمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

عقدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اجتماعًا مع لجنة إعداد ملف الهوية البصرية ، برئاسة اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ، وعضوية ممثلين عن الجهاز التنفيذي بالمحافظة و جامعتى دمياط والدلتا و نقابة المهندسين.

 

وتناول الاجتماع استعراض محاور مشروع الهوية البصرية لمحافظة دمياط والذى يتضمن عدد من النقاط المتعلقة بالاشتراطات المعمارية والهوية الخاصة بالمحافظة والمعالم الأثرية والسياحية بمدن المحافظة وفقًا للدراسات التى تم إعدادها .

واستمعت " المحافظ " إلى المقترحات الخاصة بالمشروع وعرض النماذج المُعدة بشكل أولى والتى تتضمن الإعلانات والمعالم الرئيسية بالمحافظة، بما يساهم فى إعداد ملف الهوية البصرية يتناسب مع القيم الثقافية والتاريخية والتراثية والسياحية التى تتميز بها محافظة دمياط..

وأكدت " محافظ دمياط" أن مشروع الهوية البصرية أحد المشروعات القومية الحضارية التى تساهم فى إبراز القيم الجوهرية للمحافظات و ربطه بالتراث ، بما يحقق أيضًا تعزيز الانتماء الوطنى ونشر الوعى الثقافى بين المواطنين  و إبراز المعالم السياحية والتاريخية والثقافية ، مؤكدة على ضرورة تنفيذ مشروع استرشادى يتواكب مع أعمال التطوير التى تشهدها مناطق مختلفة بالمحافظة..

إزالة 62 حالة تعدٍ على الثروة السمكية في دمياط

دمياط الهوية البصرية الجهاز التنفيذى الدكتورة منال عوض القيم الثقافية المعالم السياحية المشروعات القومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق خالد الغندور على فوز الأهلي أمام الاتحاد برباعية

لمدة 74 يوماً| تغيير جديد في جداول تخفيف أحمال الكهرباء.. والحكومة تزف بشرى سارة

بيان عاجل.. الكهرباء: تعديل جدول تخفيف الأحمال من الغد.. اعرف المواعيد الجديدة

تعديل جدول تخفيف أحمال الكهرباء بدءًا من اليوم.. اعرف المواعيد الجديدة

عمرو الدردير يعلق على فوز الأهلي أمام الاتحاد السكندري برباعية

أسعار الحديد الآن في مصر بعد فتح التصالح على مخالفات البناء

توضيح مهم من الحكومة عن إعلان تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء

صدمة لكولر | الأهلي يفتقد نجم الفريق أمام بلدية المحلة في الدوري

موضوعات متعلقة

بتكلفة 282 ألف جنيه|محافظ كفر الشيخ: إحلال وتجديد خط مياه الشرب بقرية إبشان

ترشيحاتنا

إعلامي يثير الجدل بعد فوز الأهلي: الباطل ينتصر

إدارة بايدن قد تتخلف عن تقديم تقرير انتهاك إسرائيل للقانون الدولي بغزة..تفاصيل

ينافس سامسونج وأبل بقوة.. عملاق وان بلس الجديد يقلب الموازين

مصدر رفيع المستوى: استكمال المفاوضات بين كافة الأطراف بالقاهرة غدًا

بعد احتلال معبر رفح الفلسطيني.. السعودية والأردن تطالبان بوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي

إغلاق المعبر سيفاقم الأزمة|ملك الأردن يطالب من واشنطن بمنع اجتياح إسرائيل لرفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. زوجة ابن ماجد المصري تثير الجدل

اصطدمت بسيارة وضربته..  تصرف متهوّر من سيدة تجاه لص سرق حقيبتها بـ«فلوريدا»|شاهد

أول سيارة من البلاستيك.. تتحدى الكهربائية والبنزين

بالحمالات.. حلا شيحة تثير الجدل بإطلالة لافتة

فيديو

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

اجتياح رفح الفلسطينية.. أول رد مصري رسمي وتحذير من سياسة حافة الهاوية

وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ