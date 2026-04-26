تأجيل محاكمة مسؤول مركز تجميل بتهمة الإهمال الطبي في قضية عروس حلوان

قررت محكمة شمال الجيزة، تأجيل جلسة محاكمة مسؤول مركز تجميل بالمهندسين ،بتهمة الإهمال الطبي، الذي أسفر عن مصرع فتاة، في القضية المعروفة إعلاميا بعروس حلوان، لـ 3 مايو.



تفاصيل القضية

كشف شقيق المجني عليها عن وفاة شقيقتها قبل زفافها بـ أيام نتيجة لما تعرضت له من حقن في أحد مراكز التجميل في منطقة المهندسين بمادة حقن غير صالحة للاستخدام ومنتهية الصلاحية، حيث أكد على أن شقيقته الضحية توجهت قبل زفافها بأيام إلى مركز التجميل الذى حدث فيه الواقعة استعدادا لعرسها، مضيفا أن عملية الحقن التي تعرضت له شقيقته تمت بمنتهى العشوائية ودون إجراء تحاليل لها وفى أماكن غير المحددة للحقن.



كما أن شقيقته فور حقنها بهذه المواد الغير صالحة سقطت على الأرض وتوقف قلبها لمدة 5 دقائق، مضيفا أن القائمين على المركز بدلا من أن يقوموا بنقلها إلى المستشفى في الحال لإسعافها، تلكعوا وتباطؤا في نقلها خوفا من المسائلة القانونية، لافتا إلى أنهم حاولوا إسعافها وإفاقتها إلا أن جميع محاولتهم باءت بالفشل، وأن بسبب تأخرهم في نقل شقيقته إلى المستشفى أثر توقف عضلة القلب على وظائف المخ، ما كان له أثره في دخولها إلى غيبوبة، ظلت فيها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة لما تعرضت له من تدهور حالتها الصحية بسبب حقنها بتلك المواد الغير صالحة ومنتهية الصالحية.