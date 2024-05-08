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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة دمياط يزور كنيستي العذراء مريم والروم الأرثوذكس للتهنئة بعيد القيامة

جامعه دمياط
جامعه دمياط

 

زار  الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعه دمياط، كنيستي العذراء مريم والروم الأرثوذكس بدمياط لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد , رافقه وفد من الجامعة ضم  الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والسادة عمداء كليات الجامعة و الدكتور محمد عبد الحميد شهاب وكيل كلية التجارة لشئون التعليم الطلاب والقائم بعمل أمين عام الجامعة و محمد رفعت مدير عام رعاية الطلاب وعدد من أعضاء الجهاز الإداري بالإدارة العامة للجامعة , بمشاركة عدد من طلاب أسرة طلاب من أجل مصر الذين حرصوا على المشاركة في تقديم التهنئة تعميعاً لقيم المواطنة المحبة.

بدأت الزيارة بكنيسة العذراء مريم لتقديم التهنئة وكان في استقبال رئيس الجامعة والوفد المرافق القمص مرقص محروس سكرتير المطرانية والقمص مينا الحديدي كاهن الكنيسة والأستاذ ماهر وليام منسق عام الكنائس بمحافظة دمياط.

كما توجه رئيس الجامعة والوفد المرافق لكنيسة الروم الأرثوذكس لتقديم التهنئة وكان في استقباله نيافة الأنبا هشام بندلمون راعي كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط .

قدم رئيس الجامعة والوفد المرافق التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد معرباً عن سعادته الغامرة بمشاركة الأخوة الأقباط الإحتفال بأعيادهم , مؤكداً حرص الجامعة على تلك المشاركة التي أصبحت عادة وعرفاً ملزماً لتأكيد مشاعر الأخوة والإنسجام الذي يميز نسيج الشعب المصري , لافتاً إلى أن مصر ستظل دائماً موطن الأمن والأمان والاستقرار ونسيجاً مترابطاً بأواصر المحبة والسلام بوحدة وتكاتف أبنائها في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية , كما أعرب رئيس الجامعة عن خالص أمنياته بدوام التقدم فيما تشهده الدولة المصرية من تنمية شاملة لبناء الجمهورية الجديدة التي ستكتمل بتكاتف سواعد أبنائها ووحدتهم التي استطاعت أن تضحر أعداء الوطن على مر العصور.

كما شارك  عمداء الكليات والوكلاء والإداريين والطلاب في تهنئة الأخوة المسيحيين بعيد القيامة معربين عن سعادتهم بالمشاركة في الإحتفال بتلك المناسبة مشيدين بدور الجامعة في  تجسيد الحس الوطني وقيم المواطنة التي تزول أمامها الفوارق والمذاهب والعقائد والطوائف بقيادة  الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة .

ومن جانبه أبدى السادة القساوسة سعادتهم بزيارة وفد الجامعة وتقديرهم لحرص  الدكتور حمدان ربيه رئيس الجامعة على مشاركتهم أعيادهم باستمرار وتقديم التهنئة , مشيدين بما تحمله العلاقات الوطنية والاجتماعية بين الجانبين والمحبة المتبادلة.

واختتمت الزيارة بكل من الكنيستين بتقديم فقرات غنائة من الطالبة منة كيوان وإلقاء أبيات شعر من الطفلة أروى بدر في أجواء تسودها البهجة والسعادة احتفالاً بالعيد وترحيباً بوفد الجامعة.

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