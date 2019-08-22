برلماني: إقرار قانون الضريبة الموحدة والجمارك بدور الانعقاد الخامس

قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة تستعد خلال دور الانعقاد المقبل لإقرار مجموعة من مشاريع القوانين الجديدة بشكلٍ نهائي.





وأضاف النائب ياسر عمر شيبة ، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قانون الجمارك والإجراءات الضريبية الموحدة، يأتي على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحدة يهدف إلى ضم جميع الضرائب في منظومة واحدة، ولا يعني زيادتها.





وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، مطلع أغسطس الجاري، على أن تتم العودة في يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



