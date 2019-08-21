الثلاثاء القادم.. شكاوى الأعلى للإعلام تناقش التزام القنوات بضوابط المجلس

تعقد لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا الثلاثاء لمتابعة مدى التزام الشاشات بالضوابط التي أصدرها المجلس الاعلى والخاصة بالبرامج الدينية والطبية والرياضية والتوك شو.



وقال جمال شوقي رئيس اللجنة في تصريحات صحفية، إن اللجنة تقوم برصد الانتهاكات التي قد تحدث من قِبل القنوات في مخالفة المعايير، وذلك اعتبارًا من أول سبتمبر القادم، طبقًا لقرار المجلس في هذا الشأن.



وأضاف أن جميع الشاشات تخضع للرصد، والتي تم إبلاغها رسميًا بموعد تطبيق الضوابط والمعايير، مؤكدًا أنهسيتم تطبيق الضوابط الجديدة بشكل قوي.





من جانب اخر اكد "شوقي" أن هذه الضوابط لاقت ترحيبًا كبيرًا من جانب الإعلاميين، باعتبارها تؤدي إلى زيادة الاحترافية ونسب المشاهدة في الشاشات المصرية.





ومن أبرز ضوابط البرامج الدينية مراعاة أن يكون مقدم البرنامج ملما بالقضايا الدينية ولديه قدر من حفظ آيات القرآن الكريم والنطق الصحيح لها وكذا إلمامه بالسيرة النبوية، وأن يكون الضيوف من علماء الدين أو أساتذة الجامعات المعروفين، وأن يراعى في حالة التعرض لمسألة الإفتاء أن يكون الضيوف من القائمة المعتمدة من الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، وألا تكون مواقع التواصل الاجتماعي مصدرا لإبداء الرأي أو الإفتاء فيما عدا مواقع ومراصد الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف وجامعة الأزهر.





وتضمنت ضوابط البرامج الرياضية الحيادية وعدم التحيز للانتماء الفردي لأي من أسرة البرنامج، وعدم تسييس المحتوى وربطه تلميحا أو تصريحا بأوضاع الشارع، واحترام الرموز الرياضية، وعدم التحريض أو إثارة الرأي العام.





أما ضوابط البرامج الطبية فتضمنت عدم قبول برامج مهداة أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشترك إلا بعد العرض على المجلس، وعدم الإعلان عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة والسماح لها بالعمل، وعدم الإعلان عن أدوية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الصيدلة بوزارة الصحة.



وشملت ضوابط برامج التوك شو أن يكون مقدم البرنامج ورئيس تحريره أعضاء بنقاباتهم، وأن يكون رئيس التحرير مسئولا عما يذاع وعليه مراجعته، وأن يلتزم البرنامج بالمرجعية والتأكد من المصدر في كل معلوماته المذاعة، وأن يجمع بين فنون البرامج من حديث مباشر إلى لقاءات إلى اتصالات إلى تقارير مصورة، وأن يتم التنسيق مع مصادر الدولة فيما يخص أخبارها، وأن ينوه في فقراته عن الفئة العمرية المستهدفة، وألا تزيد مدة البرنامج عن 90 دقيقة ولا تزيد الفواصل الإعلانية عن 3 فواصل بمدد تتراوح من 5 إلى 8 دقائق.

