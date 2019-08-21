الأعلى للإعلام يحقق مع جريدة المشهد و12 موقعا خالفت حقوق الملكية الفكرية

تعقد لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعات مكثقة خلال أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء المقبلة للتحقيق فى عدد من الشكاوى .



تحقق اللجنة مع جريدة المشهد بشأن شكوي مقدمة من زاهي حواس وزير السياحة الأسبق بعد ان اتهمته الجريدة بالرشوة، كما اتهم أحمد فلوكس موقعا فنيا بالخوض في سيرته وخصوصيته مع طليقته هنا شيحة.



من جانب اخر تستكمل اللجنة التحقيق مع "12" موقعا خالفت حقوق الملكية وقامت بنشر نتيجة الثانوية العامة، بعد ان كانت حصريا لموقع اليوم السابع.



كما تلقت اللجنة شكوي من مجدي عبدالغني ضد موقع رياضي اتهمه بتلقي عمولة فيما يخص المدرب خافيير اجيري.



وتستكمل اللجنة التحقيق فى الشكوي المقدمة من شركة فودافون وشركة we بالاضافة الى استكمال شكوي مقدمة من جلال نعمان ضد مجلس ادارة جريدة الشوري بممارسات مخالفة للقانون.



كما تلقت اللجنة شكوى شركة الدلتا للسمر بنشر أخبار كاذبة تمس انشطة الشركة ورئيس مجلس ادارتها المهندس نجيب ساويرس.



كما تلقت اللجنة شكوي من احد المحامين ضد مواطن نشر فيديوهات علي اليوتيوب تحض علي الكراهية والعنف.