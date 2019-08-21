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فن

نداء شرارة تروج لحفلها الجديد في حدائق الحسين.. شاهد

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:51 م
نداء شرارة
نداء شرارة
أحمد إبراهيم
تروج الفنانة الأردنية نداء شرارة، لحفلها الغنائى المقرر أن تحييه فى حدائق الحسين فى الاردن، بعد غد ، الجمعة .

ونشرت نداء شرارة، بوستر حفلها الغنائى عبر حسابها على انستجرام.

وعلقت نداء شرارة على البوستر: "حبايبي بالاردن بستناكم الجمعه بحدائق الحسين الساعه 9 مساء ضمن فعاليات مهرجانات صيف الاْردن الدعوه عامه".

وقدمت نداء شرارة عددا من الأغاني منها "حبيتك بالتلاتة، وسهرانة أنا، وبتخون، وبعدو عطرك، ودرجات، وكلام في كلام"، كما غنَّت أكثر من ميدلي، وأغان متنوعة للعديد من النجوم منها "نخبي ليه، وقلب واحد، ويهون الليل، ويا مسهرني" وغيرها من الأغنيات.

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