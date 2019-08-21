ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على آراء التجار فى ارتفاع و انخفاض الأسعار

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:21 م
الفاكهة
الفاكهة
البهى عمرو
عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا من الشارع المصري، لمعرفة آراء التجار فى ارتفاع و انخفاض الأسعار.

وقال أحد التجار خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن الأسعار هذا العام مستقرة، حيث أن أسعار المانجو 15 جنيها والعنب 10 جنيهات و التين 15.

وأوضح تاجر آخر، أن الأسعار مناسبة للجميع حيث أن سعر كيلو البطاطس 7 جنيهات والباذنجان بـ 2 جنيه.

وأشار تاجر آخر فى التقرير، إلي أن الأسعار فى الفترة الحالية تناسب الجميع، والأسعار انخفضت عن قبل العيد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الباذنجان بـ 50 قرشا.. غرفة الخضراوات تكشف سبب انخفاض أسعار الخضراوات

ترشيحاتنا

ليه أرخص نفسي.. فنانة كويتية تكشف سبب رفضها العمل مع محمد هنيدي

بالأسماء.. كل ما تريد معرفته عن ملامح الجهاز الفنى الجديد لـ منتخب مصر

روج أفلاماً إباحية.. ضبط عنتيل كفر حجازي الهارب بـ المحلة الكبري

عنتيل كفر حجازي يعترف: مارست الرذيلة مع سيدات بالقرية ونشرت 7 فيديوهات على المواقع الإباحية

كشفها شقيق الضحية.. مفاجأة في قضية المعاق المعتدى عليه بالشرقية

فيديوجراف | تفاصيل رشوة احمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور

الداخلية : إحباط ترويج 100 كيلو لـ مخدر الايس بقيمة 200 مليون جنيه.. صور

3 توصيات في اجتماع أندية الجمعية العمومية بـ نادي الإعلاميين .. صور