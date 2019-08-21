تعرف على آراء التجار فى ارتفاع و انخفاض الأسعار

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا من الشارع المصري، لمعرفة آراء التجار فى ارتفاع و انخفاض الأسعار.



وقال أحد التجار خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن الأسعار هذا العام مستقرة، حيث أن أسعار المانجو 15 جنيها والعنب 10 جنيهات و التين 15.



وأوضح تاجر آخر، أن الأسعار مناسبة للجميع حيث أن سعر كيلو البطاطس 7 جنيهات والباذنجان بـ 2 جنيه.



وأشار تاجر آخر فى التقرير، إلي أن الأسعار فى الفترة الحالية تناسب الجميع، والأسعار انخفضت عن قبل العيد.

